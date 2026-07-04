Cái kết đắng của nam thanh niên "bốc đầu" xe máy ở Phú Thọ

Tóm tắt

VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tịch thu phương tiện và lập hồ sơ xử lý đối với một nam thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô bằng một bánh (bốc đầu), gây mất an toàn giao thông.

