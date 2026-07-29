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VOV.VN - Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
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https://vid.vov.vn/2026-07/3.cam-ket-khong-rui-ro-nhom-doi-tuong-lua-huy-dong-gan-600-ty-dong-o-bac-ninh.m3u8
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Từ khóa
Cam kết "không rủi ro", nhóm đối tượng lừa huy động gần 600 tỷ đồng ở Bắc Ninh
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2026-07/3.cam-ket-khong-rui-ro-nhom-doi-tuong-lua-huy-dong-gan-600-ty-dong-o-bac-ninh.m3u8
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