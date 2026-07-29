Cam kết "không rủi ro", nhóm đối tượng lừa huy động gần 600 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

