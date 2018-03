Can ngăn ẩu đả, nam sinh lớp 12 bị đâm chết

Vụ việc nói trên xảy ra khoảng 16h ngày 14/3, tại khu vực gần Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội.

Cụ thể, vào khoảng thời gian nói trên, một nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát ở gần khu vực Bệnh viện đa khoa Vân Đình. Lúc này, nam sinh P.V.V. (học sinh lớp 12, trú tại xã Vạn Thái, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) vào can ngăn.

Trong lúc vào can, nam sinh này đã bất ngờ bị một thanh niên dùng dao đâm vào chỗ hiểm và tử vong sau đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường bước đầu điều tra nguyên nhân sự việc.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an thị trấn Vân Đình cho biết, công an thị trấn đã báo cáo sự việc lên cơ quan công an TP Hà Nội.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

