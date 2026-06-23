Cần Thơ: Bắt quả tang đối tượng chở thuê gần 3.000 bao thuốc lá lậu bằng xe ô tô

Trước đó, vào lúc 9h ngày 22/6, tại khu vực vòng xoay thuộc ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ, Tổ công tác Công an xã Hòa Tú phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 65A-201.07 do N.V.N điều khiển đang đậu bên lề đường Tỉnh lộ 940 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Đối tượng và tang vật tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện phương tiện có vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng là 2.850 bao gồm: 1.300 bao nhãn hiệu JET, 1.300 bao nhãn hiệu HERO và 250 bao nhãn hiệu SCOTT.

Tại cơ quan công an, đối tượng N.V.N khai nhận số thuốc lá trên được đối tượng nhận chở thuê với tiền công là 600.000 đồng.

Hiện Công an xã Hòa Tú đang tạm giữ hình sự đối tượng N.V.N cùng tang vật, phương tiện có liên quan tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.