中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cảnh báo bẫy hợp đồng xuất khẩu khi đối tác ngoại cố tình câu giờ để ép giá

Thứ Năm, 19:31, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) vừa phát cảnh báo về vụ lừa đảo thương mại tinh vi trong xuất khẩu hồ tiêu, khiến doanh nghiệp trong nước thiệt hại gần 600.000 USD. Thủ đoạn kéo dài thanh toán, ép giảm giá sau khi giao hàng đang tiềm ẩn rủi ro lớn, đe dọa uy tín và dòng tiền của toàn ngành xuất

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết vừa ghi nhận một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo thương mại nghiêm trọng trong hoạt động xuất khẩu hồ tiêu, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và tiềm ẩn nguy cơ lan rộng trong ngành.

Hồ tiêu, điều là sản phẩm hay gặp lừa đảo quốc tế (Ảnh: Hương Lý)

Theo thông tin tổng hợp, từ tháng 3 đến tháng 5/2025, một đối tác nước ngoài do người đứng đầu tên Mo… đã đặt mua 21 container hồ tiêu nhưng không thực hiện đặt cọc. Để tạo lòng tin, đối tác này sử dụng nhiều pháp nhân trung gian khác nhau nhằm hợp thức hóa giao dịch.

Tin tưởng vào các xác nhận ban đầu, doanh nghiệp Việt Nam đã tiến hành giao hàng. Từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7/2025, 20 container đã được vận chuyển và cập cảng Karachi (Pakistan).

Tuy nhiên, sau khi hàng đến nơi, phía đối tác liên tục trì hoãn thanh toán với nhiều lý do như chờ xác nhận từ ngân hàng hoặc đang xử lý chuyển tiền. Đồng thời, bên mua còn gửi các chứng từ chuyển tiền giả và yêu cầu bổ sung những hồ sơ không cần thiết để kéo dài thời gian.

Việc chậm thanh toán kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9/2025 khiến hàng hóa tồn tại cảng, phát sinh chi phí lưu container và lưu bãi lớn. Trước áp lực tài chính gia tăng, đối tác tiếp tục yêu cầu giảm giá sâu, khoảng 25% so với hợp đồng ban đầu.

Đứng trước nguy cơ chi phí đội lên và rủi ro xử lý hàng tại nước sở tại, doanh nghiệp buộc phải chấp nhận giảm giá để hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, phía đối tác vẫn tiếp tục trì hoãn thanh toán đến cuối năm 2025.

Kết thúc vụ việc, dù đã xử lý được một phần hàng, doanh nghiệp Việt Nam ước tính thiệt hại gần 600.000 USD (khoảng 15,6 tỉ đồng), bao gồm giảm giá bán, chi phí lưu bãi, logistics và các chi phí phát sinh khác. Vụ việc cũng ảnh hưởng tiêu cực đến dòng tiền và uy tín của doanh nghiệp với các đối tác vận tải, ngân hàng.

VPSA khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thận trọng khi giao dịch với đối tác mới, đặc biệt tại các thị trường rủi ro (Ảnh: Hương Lý) 

Theo VPSA, đây là thủ đoạn lừa đảo có chủ đích: đặt hàng số lượng lớn không đặt cọc, kéo dài thanh toán để phát sinh chi phí, tạo áp lực buộc bên bán giảm giá, sau đó tiếp tục trì hoãn nhằm chiếm dụng lợi ích.

Từ vụ việc này, VPSA khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thận trọng khi giao dịch với đối tác mới, đặc biệt tại các thị trường rủi ro. Doanh nghiệp không nên giao hàng khi chưa có bảo đảm thanh toán như đặt cọc, thư tín dụng (L/C) hoặc bảo lãnh ngân hàng; đồng thời tăng cường xác minh thông tin đối tác, phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại nước sở tại và xây dựng điều khoản hợp đồng chặt chẽ để hạn chế rủi ro.

Xuất khẩu hạt điều vẫn đối diện rủi ro bị lừa đảo

VOV.VN - Trong đó 2 năm trở lại đây, doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều, hồ tiêu liên tục gặp sự cố lừa đảo. Dù có sự cảnh giác song với những trở ngại về thủ tục giao dịch khiến tình trạng xuất khẩu hạt điều của doanh nghiệp Việt Nam đang ở tình trạng trông chờ vào sự may rủi.

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM
Tag: Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam VPSA cảnh báo xuất khẩu hồ tiêu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cơ hội xuất khẩu gạo và những cảnh báo cần thiết cho doanh nghiệp Việt Nam

Giá gạo xuất khẩu trung bình của Việt Nam trong tháng 6/2023 đã lên tới 650 USD/tấn, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cảnh báo điều kiện kinh doanh "ngầm" làm khó doanh nghiệp

VOV.VN - Điều kiện kinh doanh ''ngầm'' đang làm khó doanh nghiệp, đây là cảnh báo được các chuyên gia pháp luật kinh doanh đưa ra. Theo đó, các chuyên gia khuyến nghị cần khắc phục tình trạng này để đảm bảo tính thông thoáng của dòng chảy sản xuất kinh doanh, thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế đất nước.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật