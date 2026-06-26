Tóm tắt

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phối hợp bắt giữ thành công một nghi phạm liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại TP.HCM khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn về miền Tây.