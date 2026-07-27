Cảnh sát truy tìm ô tô làm rơi vỏ lốp trên cao tốc, gây tai nạn liên hoàn

Tóm tắt

VOV.VN - Tối 25/7, vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sau khi một mảnh vỏ lốp dán của xe tải bung ra, nằm chắn trên làn đường số 1. Cảnh sát đang truy tìm phương tiện liên quan.

