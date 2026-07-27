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VOV.VN - Tối 25/7, vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sau khi một mảnh vỏ lốp dán của xe tải bung ra, nằm chắn trên làn đường số 1. Cảnh sát đang truy tìm phương tiện liên quan.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_4canh-sat-truy-tim-o-to-lam-roi-vo-lop-tren-cao-toc-gay-tai-nan-lien-hoan-.m3u8
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Từ khóa
Cảnh sát truy tìm ô tô làm rơi vỏ lốp trên cao tốc, gây tai nạn liên hoàn
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2026-07/tiktok_4canh-sat-truy-tim-o-to-lam-roi-vo-lop-tren-cao-toc-gay-tai-nan-lien-hoan-.m3u8
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