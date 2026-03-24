中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cảnh sát Việt Nam bắt 2 đối tượng truy nã theo đề nghị của Hoa Kỳ và Trung Quốc

Thứ Ba, 09:03, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, các đối tượng truy nã quốc tế có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu tung tích khi lẩn trốn tại Việt Nam.

Ngày 23/3, thông tin về quá trình bắt giữ các đối tượng truy nã quốc tế, theo Cục Cảnh sát hình sự, để không bị lực lượng Công an phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi vị trí nơi ở, tìm địa chỉ có tên ngõ, ngách... giống nhau, hoặc những khu vực đông dân cư trà trộn để nếu có “động” dễ lẩn trốn.

Ngoài ra, các đối tượng chỉ ở trong thời gian ngắn (khoảng từ 1 đến 2 ngày rồi lại dời đi), liên tục thay đổi số điện thoại. Nếu có liên lạc với người thân thông qua tin nhắn trên các ứng dụng điện tử thì đánh lạc hướng kiểu như: Đang đi với người này, ở địa chỉ kia…

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc giao Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã Chen Lu (SN 1993), quốc tịch Trung Quốc với tội danh “Buôn lậu vũ khí” theo đề nghị của Bộ Công an Trung Quốc, Cục Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng Chen Lu.

Đối tượng truy nã Chen Lu thời điểm lực lượng chức năng chuẩn bị bàn giao cho Công an Trung Quốc theo quy định.

Kết quả xác minh, xác định, đối tượng Chen Lu nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019, sau đó xin vào làm nhân viên bếp tại Khu công nghiệp VSHIP I, Bình Dương. Tại đây, Chen Lu có quen biết với L.V.S (SN 1991), trú tại xã Xuân Định, tỉnh Đồng Nai và cả hai cùng làm nhân viên bếp.

Quá trình sinh sống tại Việt Nam, Chen Lu lẩn trốn ở nhiều nơi. Đến tháng 10/2024, Chen Lu nghỉ làm tại Khu công nghiệp VSHIP I và chuyển về ở cùng nhà trọ với S tại địa chỉ xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh cho đến nay.

Qua một thời gian theo dõi, xác định chính xác chỗ ở của đối tượng Chen Lu, ngày 11/3/2026, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an xã Bình Hưng bất ngờ ập vào khống chế khiến đối tượng Chen Lu không kịp trở tay. Sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở Cục Cảnh sát hình sự để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra xác minh và phối hợp bàn giao đối tượng cho phía Trung Quốc.

Lực lượng chức năng Việt Nam - Trung Quốc làm thủ tục bàn giao đối tượng Chen Lu (mặc áo phao màu đen).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Chen Lu khai, đầu năm 2022, đã lên mạng Internet đặt mua 3 khẩu súng hơi từ Mỹ chuyển về Việt Nam và chuyển về Trung Quốc qua đường bưu điện để bán cho các đối tượng trong nước. Ngoài ra, đối tượng Chen Lu khai không làm ăn chung gì với S; còn S không biết và không tham gia cùng Chen Lu trong việc mua, bán 3 khẩu súng hơi nêu trên.

Ngày 18/3, tại Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Đối ngoại, Bộ Công an bàn giao đối tượng Chen Lu cho Đồn Biên phòng Quốc tế Hữu Nghị để bàn giao đối tượng này cho Công an Trung Quốc theo quy định.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc giao Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng truy nã về tội "Giết người" Quoc Bao Viet Le (SN 2004), quốc tịch Hoa Kỳ theo đề nghị của Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), Cục Cảnh sát hình sự ngay sau đó đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng.

Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Đối ngoại bàn giao đối tượng Quoc Bao Viet Le cho đại diện phía Hoa Kỳ.

Kết quả xác minh, xác định, đối tượng Quoc Bao Viet Le nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/7/2025, sau đó, xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào ngày 7/10/2025 và về lại Việt Nam cùng ngày. Quá trình ở Việt Nam, đối tượng Quoc Bao Viet Le không ở nhà người thân mà lẩn trốn ở nhiều nơi, nhằm né tránh sự phát hiện, bắt giữ của cơ quan chức năng.

Cục Cảnh sát hình sự áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định, đối tượng Quoc Bao Viet Le đang ở một chung cư thuộc phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh. Ngày 12/1/2026, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Cục Đối ngoại và Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ thành công đối tượng Quoc Bao Viet Le; đồng thời tiến hành xác minh, tra cứu đối tượng này không vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

Ngày 21/1/2026, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Đối ngoại bàn giao đối tượng Quoc Bao Viet Le cho Trợ lý tùy viên pháp lý FBI (thường trú tại Hà Nội) cùng sự chứng kiến của đại diện đơn vị điều tra hình sự hải ngoại, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh.

Kết thúc thủ tục bàn giao tại Việt Nam, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự, Cục Đối ngoại tiếp tục hỗ trợ FBI áp giải đối tượng Quoc Bao Viet Le về Hoa Kỳ. Ngày 22/1, tại sân bay quốc tế San Francisco, đối tượng Quoc Bao Viet Le đã được bàn giao cho Cảnh sát tiểu Bang California, Hoa Kỳ.

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, quá trình bắt giữ, bàn giao các đối tượng Chen Lu, Quoc Bao Viet Le diễn ra an toàn, đảm bảo các nguyên tắc hợp tác giữa Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ, quy định của ngành và yêu cầu đối ngoại. Các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc đã bày tỏ sự cảm kích và trân trọng cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ tích cực trong công tác xác minh, truy bắt, bàn giao các đối tượng.

Theo Minh Hiền/Công an nhân dân
Tag: truy nã Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an truy nã quốc tế Hoa Kỳ Trung Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy tại cửa khẩu quốc tế La Lay
VOV.VN - Ngày 24/11/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tạ Văn Duyên tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị.

Bắt đối tượng truy nã đỏ quốc tế người Hàn Quốc tại Hà Nội
VOV.VN - Ngày 21/1, Công an phường Đại Mỗ, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội về đấu tranh phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài đã chủ động phát hiện, bắt giữ và phối hợp hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cho Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Bắc Ninh bắt 2 đối tượng bị truy nã quốc tế vì lừa đảo, rửa tiền
VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế bị cáo buộc lừa đảo bất động sản, rửa tiền.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật