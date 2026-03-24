Cảnh sát Việt Nam bắt 2 đối tượng truy nã theo đề nghị của Hoa Kỳ và Trung Quốc

Ngày 23/3, thông tin về quá trình bắt giữ các đối tượng truy nã quốc tế, theo Cục Cảnh sát hình sự, để không bị lực lượng Công an phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi vị trí nơi ở, tìm địa chỉ có tên ngõ, ngách... giống nhau, hoặc những khu vực đông dân cư trà trộn để nếu có “động” dễ lẩn trốn.

Ngoài ra, các đối tượng chỉ ở trong thời gian ngắn (khoảng từ 1 đến 2 ngày rồi lại dời đi), liên tục thay đổi số điện thoại. Nếu có liên lạc với người thân thông qua tin nhắn trên các ứng dụng điện tử thì đánh lạc hướng kiểu như: Đang đi với người này, ở địa chỉ kia…

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc giao Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã Chen Lu (SN 1993), quốc tịch Trung Quốc với tội danh “Buôn lậu vũ khí” theo đề nghị của Bộ Công an Trung Quốc, Cục Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng Chen Lu.

Đối tượng truy nã Chen Lu thời điểm lực lượng chức năng chuẩn bị bàn giao cho Công an Trung Quốc theo quy định.

Kết quả xác minh, xác định, đối tượng Chen Lu nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019, sau đó xin vào làm nhân viên bếp tại Khu công nghiệp VSHIP I, Bình Dương. Tại đây, Chen Lu có quen biết với L.V.S (SN 1991), trú tại xã Xuân Định, tỉnh Đồng Nai và cả hai cùng làm nhân viên bếp.

Quá trình sinh sống tại Việt Nam, Chen Lu lẩn trốn ở nhiều nơi. Đến tháng 10/2024, Chen Lu nghỉ làm tại Khu công nghiệp VSHIP I và chuyển về ở cùng nhà trọ với S tại địa chỉ xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh cho đến nay.

Qua một thời gian theo dõi, xác định chính xác chỗ ở của đối tượng Chen Lu, ngày 11/3/2026, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an xã Bình Hưng bất ngờ ập vào khống chế khiến đối tượng Chen Lu không kịp trở tay. Sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở Cục Cảnh sát hình sự để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra xác minh và phối hợp bàn giao đối tượng cho phía Trung Quốc.

Lực lượng chức năng Việt Nam - Trung Quốc làm thủ tục bàn giao đối tượng Chen Lu (mặc áo phao màu đen).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Chen Lu khai, đầu năm 2022, đã lên mạng Internet đặt mua 3 khẩu súng hơi từ Mỹ chuyển về Việt Nam và chuyển về Trung Quốc qua đường bưu điện để bán cho các đối tượng trong nước. Ngoài ra, đối tượng Chen Lu khai không làm ăn chung gì với S; còn S không biết và không tham gia cùng Chen Lu trong việc mua, bán 3 khẩu súng hơi nêu trên.

Ngày 18/3, tại Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Đối ngoại, Bộ Công an bàn giao đối tượng Chen Lu cho Đồn Biên phòng Quốc tế Hữu Nghị để bàn giao đối tượng này cho Công an Trung Quốc theo quy định.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc giao Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng truy nã về tội "Giết người" Quoc Bao Viet Le (SN 2004), quốc tịch Hoa Kỳ theo đề nghị của Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), Cục Cảnh sát hình sự ngay sau đó đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng.

Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Đối ngoại bàn giao đối tượng Quoc Bao Viet Le cho đại diện phía Hoa Kỳ.

Kết quả xác minh, xác định, đối tượng Quoc Bao Viet Le nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/7/2025, sau đó, xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào ngày 7/10/2025 và về lại Việt Nam cùng ngày. Quá trình ở Việt Nam, đối tượng Quoc Bao Viet Le không ở nhà người thân mà lẩn trốn ở nhiều nơi, nhằm né tránh sự phát hiện, bắt giữ của cơ quan chức năng.

Cục Cảnh sát hình sự áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định, đối tượng Quoc Bao Viet Le đang ở một chung cư thuộc phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh. Ngày 12/1/2026, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Cục Đối ngoại và Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ thành công đối tượng Quoc Bao Viet Le; đồng thời tiến hành xác minh, tra cứu đối tượng này không vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

Ngày 21/1/2026, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Đối ngoại bàn giao đối tượng Quoc Bao Viet Le cho Trợ lý tùy viên pháp lý FBI (thường trú tại Hà Nội) cùng sự chứng kiến của đại diện đơn vị điều tra hình sự hải ngoại, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh.

Kết thúc thủ tục bàn giao tại Việt Nam, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự, Cục Đối ngoại tiếp tục hỗ trợ FBI áp giải đối tượng Quoc Bao Viet Le về Hoa Kỳ. Ngày 22/1, tại sân bay quốc tế San Francisco, đối tượng Quoc Bao Viet Le đã được bàn giao cho Cảnh sát tiểu Bang California, Hoa Kỳ.

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, quá trình bắt giữ, bàn giao các đối tượng Chen Lu, Quoc Bao Viet Le diễn ra an toàn, đảm bảo các nguyên tắc hợp tác giữa Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ, quy định của ngành và yêu cầu đối ngoại. Các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc đã bày tỏ sự cảm kích và trân trọng cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ tích cực trong công tác xác minh, truy bắt, bàn giao các đối tượng.