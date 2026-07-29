Chân dung 2 đối tượng siết cổ tài xế ô tô cướp tài sản ở Hưng Yên

Tóm tắt

VOV.VN - Chỉ trong chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, Công an xã Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) đã truy xét xuyên đêm, bắt giữ một nghi phạm khi đang bỏ trốn. Đến trưa hôm sau, đối tượng còn lại cũng bị khống chế, qua đó nhanh chóng làm rõ vụ án.

