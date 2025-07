Chạy quá tốc độ vì thấy "đường thoáng", bị phạt 5 triệu đồng

Anh L.V.T.A trú xã Yên Đổ, huyện Phú Lương (nay thuộc xã Yên Trạch) tỉnh Thái Nguyên vừa bị vi phạm hành chính khi điều khiển xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Theo Nghị định 168 anh đã bị phạt 7 triệu đồng. Không chỉ anh L.V.T.A mà nhiều trường hợp cũng bị lập biên bản tương tự.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn

Tại một chốt xử lý vi phạm khác trên đường Bắc Sơn, tỉnh Thái Nguyên, chỉ trong 1 giờ đồng hồ, đã có hàng chục trường hợp cả ô tô và xe máy bị bị lập biển bản do vi phạm tốc độ đi trong thành phố. Anh N.M.T cho biết, do buổi sáng đi làm vội, thấy đường thoáng nên chạy nhanh và không chú ý quan sát đến biển báo hạn chế tốc độ. Anh cho biết, đã bị lập biên bản vi phạm với lỗi vượt quá tốc độ quy định từ 10-20km/h và bị phạt 5 triệu đồng.

Trên đây là 2 trong số hàng nghìn trường hợp vi phạm ở tỉnh Thái Nguyên trong thời gian vừa qua. Theo báo cáo của phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên, trong 6 tháng đầu năm, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và các quy định của Nghị định 168 của Chính phủ vẫn còn diễn ra.

Các lỗi vi phạm chủ yếu như vi phạm tốc độ là 10.788 trường hợp, vi phạm về nồng độ cồn có 8.119 trường hợp, không có giấy phép lái xe là 5.621 trường hợp và không đội mũ bảo hiểm có tới 1.840 trường hợp.

Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã được duy trì ổn định, với nhiều chuyển biến tích cực trong ý thức người dân và giảm rõ rệt các hành vi vi phạm, kéo theo số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông cũng giảm. Đây là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng CSGT và công an cấp xã đã vào cuộc quyết liệt.

Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên

Nhằm giảm tai nạn giao thông, nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành pháp luật về giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT đến người dân.... Đồng thời, công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được đẩy mạnh, đặc biệt các lỗi về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, làn đường, phần đường.

"Công an tỉnh Thái Nguyên cũng duy trì tốt công tác điều tra cơ bản, nắm bắt tình hình để kịp thời đề ra các giải pháp đấu tranh hiệu quả với tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông”, theo Thượng tá Quang.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã khảo sát và kiến nghị xử lý các bất hợp lý về tổ chức giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa nhằm loại bỏ các "điểm đen", điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Công tác điều tra và giải quyết tai nạn giao thông cũng được nâng cao chất lượng, khẩn trương làm rõ các vụ việc để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

“Công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm sẽ tiếp tục được tăng cường, đặc biệt tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhằm phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông. Với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", mọi hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT sẽ bị xử lý nghiêm khắc”, Thượng tá Quang nhấn mạnh.

Chốt kiểm tra tốc độ

Cùng với đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sẽ tiếp tục được thực hiện hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời rà soát, điều chỉnh phân công, phân cấp các tuyến, địa bàn tuần tra kiểm soát để đảm bảo phù hợp, xuyên suốt, tránh chồng chéo.