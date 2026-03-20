Chém người rồi trốn sang Campuchia, hai đối tượng bị bắt khi quay về Huế

Thứ Sáu, 08:56, 20/03/2026
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Huế vừa bắt giữ 2 đối tượng truy nã gồm Nguyễn Phi Long, sinh năm 2008, trú phường Kim Long và Vũ Bá Ngọc Sơn, sinh năm 2007, trú phường Phú Xuân để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, tối 10/2/2025, Nguyễn Phi Long và Vũ Bá Ngọc Sơn cùng 15 đối tượng khác, độ tuổi từ 14 đến 18, mang theo hung khí như dao tự chế, kiếm và vỏ chai bia, điều khiển 6 xe mô tô đi tìm nhóm có mâu thuẫn từ trước để giải quyết.

chem nguoi roi tron sang campuchia, hai doi tuong bi bat khi quay ve hue hinh anh 1
Các đối tượng tại cơ quan công an TP Huế

Các đối tượng này đi qua nhiều tuyến đường trong TP Huế. Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Điện Biên Phủ và Đào Tấn, nhóm này phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu khả nghi nên đã quay xe và sử dụng hung khí để tấn công.

Hậu quả, một thanh niên bị thương ở tay, lưng và chân, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 8%. Sau khi gây án, Nguyễn Phi Long và Vũ Bá Ngọc Sơn cùng một đối tượng khác đã bỏ trốn sang Campuchia. Qua công tác trinh sát, lực lượng công an đã phát hiện các đối tượng gây án đã quay về địa phương và tổ chức bắt giữ.

Hiện, một đối tượng liên quan vẫn còn lẩn trốn. Cơ quan công an tiếp tục truy tìm đối tượng còn lại, đồng thời vận động ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Campuchia chém người công an Huế cố ý gây thương tích
Bắt giữ đối tượng chém người tại quán cà phê ở Nghệ An
Bắt giữ đối tượng chém người tại quán cà phê ở Nghệ An

VOV.VN - Sau khi chém người tại một quán cà phê ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, rồi bỏ trốn, Trần Hữu Giáp nhanh chóng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Thành Vinh bắt giữ.

Bắt giữ đối tượng chém người tại quán cà phê ở Nghệ An

Bắt giữ đối tượng chém người tại quán cà phê ở Nghệ An

VOV.VN - Sau khi chém người tại một quán cà phê ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, rồi bỏ trốn, Trần Hữu Giáp nhanh chóng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Thành Vinh bắt giữ.

