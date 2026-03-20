Chém người rồi trốn sang Campuchia, hai đối tượng bị bắt khi quay về Huế

Theo điều tra ban đầu, tối 10/2/2025, Nguyễn Phi Long và Vũ Bá Ngọc Sơn cùng 15 đối tượng khác, độ tuổi từ 14 đến 18, mang theo hung khí như dao tự chế, kiếm và vỏ chai bia, điều khiển 6 xe mô tô đi tìm nhóm có mâu thuẫn từ trước để giải quyết.

Các đối tượng tại cơ quan công an TP Huế

Các đối tượng này đi qua nhiều tuyến đường trong TP Huế. Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Điện Biên Phủ và Đào Tấn, nhóm này phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu khả nghi nên đã quay xe và sử dụng hung khí để tấn công.

Hậu quả, một thanh niên bị thương ở tay, lưng và chân, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 8%. Sau khi gây án, Nguyễn Phi Long và Vũ Bá Ngọc Sơn cùng một đối tượng khác đã bỏ trốn sang Campuchia. Qua công tác trinh sát, lực lượng công an đã phát hiện các đối tượng gây án đã quay về địa phương và tổ chức bắt giữ.

Hiện, một đối tượng liên quan vẫn còn lẩn trốn. Cơ quan công an tiếp tục truy tìm đối tượng còn lại, đồng thời vận động ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.