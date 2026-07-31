Chi Dân, An Tây cùng “cô tiên” từ thiện Trúc Phương sắp hầu tòa

Tóm tắt

VOV.VN - Liên quan vụ đường dây tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy, 227 bị cáo sắp hầu tòa, trong đó có ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và "cô tiên" từ thiện Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

