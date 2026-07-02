Tóm tắt

VOV.VN - Công an phường Hiệp Bình (thuộc TP Thủ Đức cũ) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong tại một căn nhà trên đường số 20.