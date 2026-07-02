Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Công an phường Hiệp Bình (thuộc TP Thủ Đức cũ) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong tại một căn nhà trên đường số 20.
Tags hiển thị
sát hại vợ, đâm vợ tử vong, TP.HCM
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_chong_dau_thu_sau_khi_dam_vo_tu_vong_tai_nha_o_tp.hcm_.m3u8
Chuyên mục
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok_chong_dau_thu_sau_khi_dam_vo_tu_vong_tai_nha_o_tp.hcm_.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật