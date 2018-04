Chuyển tên cướp tiệm vàng ở đường Láng lên Công an TP Hà Nội

1.Diễn biến mới nhất vụ cướp tiệm vàng ở đường Láng, Hà Nội: Liên quan đến vụ cướp tại cửa hàng vàng bạc đá quý Minh Tuấn (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) ngày 19/4, Công an quận Đống Đa đã chuyển hồ sơ và đối tượng Tạ Quang Minh cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội để điều tra. Trong ảnh: Đối tượng Minh bị khống chế. (ảnh: Báo CAND). 2. Mua xe trả góp, lừa Công ty Home Credit gần 850 triệu đồng: Ngày 20/4, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Võ Thị Bích Phượng (44 tuổi) và Thạch Thị Lợi (51 tuổi, cùng ngụ thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng sau khi nắm bắt được sơ hở của nhân viên Công ty Home Credit Việt Nam đã lập kế hoạch lừa đảo thành công gần 850.000.000 đồng. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Báo CAND). 3. Tóm gọn hai đối tượng nghiện ma túy vác dao đi cướp: Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho biết, cơ quan vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thế Trường và Trần Văn Nguyên (đều SN 1992 và cùng trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) do có hành vi rút dao kề vào cổ một phụ nữ đe dọa và cướp điện thoại IPhone 6S. Trong ảnh: 2 đối tượng Trường và Nguyên tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Giao thông). 4. Thu giữ 5 tỷ đồng và “hàng nóng” trong đường dây ma túy xuyên quốc gia: Chiều 21/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy. Đây là đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có tổ chức, quy mô chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi...Trong ảnh: Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: Báo CAND). 5. Băng nhóm tuổi teen từ Đà Nẵng vào Hội An cướp tài sản du khách: Chiều 21/4, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xóa thành công một băng cướp chuyên cướp giật tài sản của du khách nước ngoài. 6 đối tượng có tuổi đời rất trẻ, có đối tượng mới chỉ 13 tuổi nhưng đã liên tục thực hiện hành vi cướp giật tài sản người nước ngoài đến du lịch tại Hội An trong thời gian qua. Trong ảnh: Băng cướp “nhí” tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo CAND). 6. Khởi tố, tạm giam nhóm đối tượng bắt giữ người trái phép: Anh Nguyễn Thế Kiên (ở phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) vay của Nguyễn Thanh Thế Lâm (sinh 1983), cư ngụ ở phường Phủ Hà (Phan Rang-Tháp Chàm) số tiền 50 triệu đồng, sau 7 ngày anh Kiên phải trả lãi cho nhóm của Lâm 3 triệu và bị siết nợ bằng tài sản, bị đánh, bị bắt giữ trái pháp luật theo kiểu xã hội đen. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Thanh Thế Lâm. (Ảnh: Cắt từ Clip báo Thanh Niên). 7. Hàng xóm nhổ nước bọt ra đường, ba cha con vác rựa chém gục: Gia đình ông Cao Văn Thành và ông Nguyễn Văn Bính ở huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là hàng xóm và có mâu thuẫn từ trước. Hơn tuần trước, con trai ông Thành khi đi ngang qua nhà thì thấy ông Bính nhổ nước bọt ra đường. Cho rằng bị hàng xóm xem thường, người con gọi điện cho cha và anh trai kể lại sự việc. Cả ba cha con sau đó mang hung khí lao vào đánh ông Bính khiến ông này gục tại chỗ. Trong ảnh: đối tượng Thành tại cơ quan công an. (Ảnh: Vnexpress).