Có căn cứ để tạm giữ hình sự với người chồng bạo hành vợ bầu 7 tháng tại Hải Dương

Sáng 21.5, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã triệu tập Trần Văn Luân (sinh năm 1986, trú tại xã Kim Xuyên, Kim Thành) và mời chị Bùi Thị Tuyết Giao (sinh năm 1987, quê ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) lên làm việc.

Anh Trần Văn Luân bị điều tra vì liên quan đến vụ việc đánh đập vợ là chị Giao khi chị Giao đang mang thai 7 tháng.

Tại cơ quan công an, Luân khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nghi ngờ chị Giao ngoại tình nên đã đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài, kể cả khi vợ đang mang thai tháng thứ 7. Luân dùng lược, thắt lưng da… vụt vào người chị Giao, gây nhiều vết thương khắp cơ thể.

Chị Bùi Thị Tuyết Giao với nhiều thương tích trên người.

Có căn cứ để khởi tố vụ án?

Sự việc đang được điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, dư luận phẫn nộ khi chứng kiến hình ảnh thân thể chị Giao chi chít những vết thương cũ, mới nghi do người chồng gây ra. Đồng thời đặt câu hỏi nếu người chồng bạo hành vợ như lời kể trên, sẽ bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật?

Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của người đàn ông này, đồng thời tiến hành giám định thương tích của người vợ để xử lý người chồng theo quy định của pháp luật. Khi có lời khai của người chồng về nguyên nhân dẫn đến sự việc, làm rõ những vết thương chằng chịt trên người phụ nữ này là do người chồng bạo hành, đồng thời có kết quả giám định thương tích thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người chồng về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự năm 2015.

"Theo quy định của pháp luật thì một số tội danh xâm phạm sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác ở mức độ ít nghiêm trọng thì sẽ khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Theo đó với Tội hành hạ người khác, Tội làm nhục người khác, Tội cố ý gây thương tích ở mức độ ít nghiêm trọng đòi hỏi phải có đơn trình báo sự việc, đề nghị xử lý hình sự đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan điều tra mới vào cuộc xem xét xử lý"- luật sư Cường phân tích..

Luật sư Cường cho rằng, đến nay nạn nhân đã có đơn trình báo, tố giác, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc can thiệp, xác minh làm rõ nên có căn cứ để cơ quan điều tra tiến hành thụ lý tin báo, xác minh làm rõ để xử lý đối với người chồng theo quy định của pháp luật.

“Trong đơn chị Giao trình bày về việc thường xuyên bị chồng là anh Trần Văn Luân (SN 1986, trú tại xóm 3, thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương) bạo hành. Ngày 10/5, do không chịu được những trận bạo hành liên tiếp từ chồng, chị Giao đã trốn về nhà bố mẹ đẻ tại ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Sau đó 2 ngày, mạng xã hội xuất hiện đoạn video chia sẻ về việc chị Giao bị chồng bạo hành”- luật sư Cường nói.

Theo luật sư Cường, với nội dung đơn trình bày và những hình ảnh của nạn nhân cho thấy sự việc là rất nghiêm trọng, với nhiều vết sẹo như vậy chứng tỏ nạn nhân đã phải chịu đựng những cơn đau đớn kéo dài. Tuy nhiên, cơ quan điều tra sẽ lấy lời khai của người chồng, lời khai của những người trong gia đình, để làm rõ những vết sẹo, những thương tích để lại trên cơ thể nạn nhân là do đâu mà có, đồng thời sẽ mời nạn nhân đến làm việc để các bác sĩ pháp y tiến hành thăm khám, điều trị trưng cầu giám định thương tích, xác định hậu quả của hành vi để xử lý theo quy định pháp luật. Với nhiều thương tích như vậy thì có lẽ tỷ lệ thương tích sẽ trên 11 %. Trường hợp thương tích dưới 11 % nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ thì vẫn đủ căn cứ để xử lý người đàn ông này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự.

Trường hợp thương tích của nạn nhân từ 31 % đến 60 % hoặc Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều 134 BLHS hoặc hành vi được xác định là phạm tội 02 lần trở lên... thì người đàn ông này sẽ phải chịu khung hình phạt là phạt tù từ 02 năm đến 06 năm theo quy định tại khoản 2, Điều 134 bộ luật hình sự.

Trường hợp hành vi được xác định là "Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều 134 BLHS" thì hình phạt là phạt tù từ 05 năm đến 10 năm theo quy định tại khoản 3, Điều 134 bộ luật hình sự.

Luật sư Cường cũng cho rằng, cơ quan công an cần phải đảm bảo điều kiện an toàn cho nạn nhân trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra và giải quyết thủ tục ly hôn (nếu có)

Cẩn thận trọng khi đưa những thông tin hình ảnh về sự việc này

Đây là vụ việc bạo hành, bạo lực gia đình diễn ra khiến nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe. Không chỉ có nạn nhân mà những người thân trong gia đình của họ cũng bị tổn thương. Bởi vậy, khi đưa thông tin hình ảnh về sự việc thì các cơ quan truyền thông cần cân nhắc trong việc sử dụng hình ảnh, mô tả diễn biến sự việc và việc khai thác thông tin riêng tư của nạn nhân.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Theo thông tin hiện nay thì có nhiều tích Tiktoker, YouTuber đã tiếp cận với gia đình của người đàn ông này để ghi hình, chụp ảnh, thu thập thông tin sự việc để đăng tải lên mạng xã hội. Pháp luật không cấm việc công dân bày tỏ quan điểm thái độ đối với các vấn đề xã hội.

Tuy nhiên, theo luật sư Cường, hành vi thể hiện quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng cần có giới hạn, tránh việc lợi dụng, lạm dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Việc sử dụng hình ảnh của người khác phải được người có hình ảnh cho phép, phải tuân thủ quy định của pháp luật theo điều 32 của bộ luật dân sự. Tránh việc sử dụng hình ảnh của trẻ em vào những mục đích cá nhân hoặc sử dụng hình ảnh của người khác khi không được cho phép hoặc mô tả quá tỷ mỉ chi tiết những hành vi, sự việc bạo hành, bạo lực hoặc những thông tin sự việc phản cảm trên không gian mạng. Cơ quan chức năng cũng cần cảnh báo, can thiệp xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật nếu có hành vi lợi dụng sự việc để trục lợi hoặc thu thập, sử dụng trái phép thông tin hình ảnh của công dân./.