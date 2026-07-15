Con "đánh võng" trên đường, bố mẹ phải "lên phường"

Tóm tắt

VOV.VN - Sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông về phản ánh vi phạm được người dân gửi qua ứng dụng VNeTraffic, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

