Tóm tắt

VOV.VN - Công an xã Phúc Lợi (tỉnh Lào Cai) đã xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với L.M.C. (SN 1996), chủ tài khoản TikTok "Cường Tày", do đăng tải video chứa thông tin sai sự thật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo cơ quan chức năng, đoạn video đăng ngày 23/7 có nội dung không có căn cứ, ảnh hưởng đến uy tín của MTTQ Việt Nam và gây dư luận xấu.