Công an Bắc Ninh xác minh vụ thai phụ bị hành hung trong cửa hàng trái cây

Tóm tắt

VOV.VN - Công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã tiếp nhận đơn trình báo của công dân về việc một người đàn ông nhiều lần dùng tay tác động vào vùng đầu và mặt của một phụ nữ đang mang thai.

