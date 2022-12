Công an Đà Lạt triệu tập tài xế taxi chửi mắng, ném hành lý của du khách

Triệu tập 2 thanh niên cầm dao gây rối trật tự ở phố du lịch An Thượng của Đà Nẵng

VOV.VN - Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã xác định được các thanh niên gây rối trật tự công cộng, có sử dụng hung khí tại số 58 An Thượng 1 vào tối 8/5 trên phố du lịch An Thượng.