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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet hoạt động liên tỉnh trong mùa World Cup 2026, với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_dak_lak_danh_sap_duong_day_ca_do_lien_tinh_mua_world_cup_2026.m3u8
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Công an Đắk Lắk đánh sập đường dây cá độ liên tỉnh mùa World Cup 2026
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2026-06/tiktok_dak_lak_danh_sap_duong_day_ca_do_lien_tinh_mua_world_cup_2026.m3u8
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