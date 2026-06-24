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VOV.VN - Ngày 23/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Tân Long kiểm tra hành chính căn số nhà 257B ấp Tân Phong, do Phạm Hải Đăng (SN 1996) làm chủ.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_cong_an_dieu_tra_vu_ban_hang_ngan_sim_lau_kich_hoat_san_va_tang_tru_sung_tai_nha.m3u8
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Từ khóa
Công an điều tra vụ bán hàng ngàn sim lậu kích hoạt sẵn và tàng trữ súng tại nhà
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2026-06/tiktok_cong_an_dieu_tra_vu_ban_hang_ngan_sim_lau_kich_hoat_san_va_tang_tru_sung_tai_nha.m3u8
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