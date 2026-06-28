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VOV.VN - Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, tụ tập đua xe, hỗn chiến và gây rối trật tự công cộng. Nhiều đối tượng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_cong_an_ha_noi_lien_tiep_bat_giu_cac_nhom_thanh_thieu_nien_mang_hung_khi_dao_pho.m3u8
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Công an Hà Nội liên tiếp bắt giữ các nhóm thanh thiếu niên mang hung khí dạo phố
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2026-06/tiktok_cong_an_ha_noi_lien_tiep_bat_giu_cac_nhom_thanh_thieu_nien_mang_hung_khi_dao_pho.m3u8
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