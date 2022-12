Công an Hà Nội ra quân, không xảy ra đua xe, gây rối trật tự trong đêm Noel

Trước đó, dự kiến đêm Noel sẽ tập trung đông người dân đi chơi, trong đó sẽ có nhiều đối tượng lợi dụng gây rối trật tự công cộng, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động lên kế hoạch, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ ứng trực làm nhiệm vụ.

Công an TP Hà Nội ứng trực 100% quân số để đảm bảo an ninh, an toàn trong đêm Noel.

Do đó, trong đêm và rạng sáng ngày 25/12, trên địa bàn thành phố không xảy ra đua xe trái phép, gây rối trật tự. Các tổ công tác 141 đã phát hiện, ngăn chặn nhiều lái xe sử dụng thức uống có nồng độ cồn, tạm giữ phương tiện và ra nhiều quyết định xử phạt.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 24/12, tại phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa (Hà Nội) tổ công tác Y6/141 Công an thành phố đã dừng ô tô Suzuki XL7 biển kiểm soát 30H- 425.XX. Kết quả kiểm tra xác định nam tài xế điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,452 miligram/lít khí thở. Đây là mức vi phạm ở mức "kịch khung".

Tổ công tác Y6/141 đã lập biên bản xử phạt nam tài xế 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Đại úy Mai Thành Huynh, Tổ trưởng Tổ công tác Y6/141 cho biết, để phục vụ người dân đi lại được thông suốt, an toàn trong đêm Noel, các tổ Cảnh sát 141 được giao nhiệm vụ phân luồng và kiểm soát nghiêm ngặt các lỗi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Nhiều tài xế sử dụng rượu bia và vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhưng vẫn rất chủ quan.

Các vi phạm trong đêm Noel chủ yếu liên quan đến nồng độ cồn.

Họ đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành động của mình như uống ít, đi quãng đường ngắn… nhưng chưa nhận thức được, sau khi đã uống rượu bia chỉ cần lơ là một chút là sẽ gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Tương tự, tại chốt giao thông trên đường Bà Triệu - Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), tổ công tác Y8/141 Công an thành phố cũng đã tạm giữ 2 ô tô do tài xế vi phạm nồng độ cồn. Khi bị xử lý, các tài xế đều viện lý do vui đêm Noel nên quá chén.

Theo ghi nhận, các vi phạm trong đêm Noel chủ yếu liên quan đến nồng độ cồn, không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự trong đêm Noel tại TP Hà Nội./.