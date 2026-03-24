Công an Hà Nội tìm chủ xe Camry bị “đục” số khung, số máy

Thứ Ba, 09:18, 24/03/2026
VOV.VN - Công an Hà Nội thông báo truy tìm chủ xe phục vụ điều tra liên quan đến vụ án, nếu quá thời hạn 3 tháng không có người liên hệ sẽ xử lý theo quy định

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang xác minh vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến một xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry mang biển kiểm soát 30A-433.50. Hiện phương tiện chưa xác định được chủ sở hữu, cơ quan chức năng đề nghị người liên quan sớm liên hệ để phối hợp giải quyết.

Chiếc xe ô tô trong vụ việc

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, chiếc xe liên quan vụ việc là ô tô nhãn hiệu Toyota Camry, màu đen, mang biển kiểm soát 30A-433.50.

Quá trình điều tra cho thấy, phương tiện này đã bị thay đổi, đóng lại số khung và số máy. Kết quả giám định xác định số khung nguyên thủy: RL4BH9FK3C6000270; số máy nguyên thủy 1AZ?...5?0?.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe. Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hoặc có thông tin liên quan đến phương tiện trên hoặc chủ động liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Người tiếp nhận, Thiếu tá Nguyễn Văn Kiên – Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại: 0984.320.686

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo, sau 3 tháng kể từ ngày đăng tải thông tin, nếu không có người đến liên hệ làm việc và giải quyết quyền lợi liên quan, chiếc xe sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật

Cơ quan chức năng cảnh báo, vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đặc biệt với phương tiện có giá trị lớn như ô tô. Người dân cần kiểm tra kỹ giấy tờ pháp lý khi mua bán xe. Tránh giao xe hoặc tài sản cho người khác khi chưa có ràng buộc pháp lý rõ ràng.

Cao Thắng/VOV.VN
Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh luật sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản
VOV.VN - Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Triệu Văn Quân (sinh năm 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Truy tìm “chủ tịch HĐQT” nghi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
VOV.VN - Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang tiến hành xác minh, điều tra đơn tố giác liên quan đến Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1974; thường trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy tìm đối tượng giả danh nhân viên Viettel để chiếm đoạt tài sản
VOV.VN - Công an thành phố (TP) Hà Nội vừa thông tin, đang truy tìm một đối tượng giả danh nhân viên Công ty Viettel nhằm lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của người dân.

