Công an Hà Nội tìm chủ xe Camry bị “đục” số khung, số máy

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang xác minh vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến một xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry mang biển kiểm soát 30A-433.50. Hiện phương tiện chưa xác định được chủ sở hữu, cơ quan chức năng đề nghị người liên quan sớm liên hệ để phối hợp giải quyết.

Chiếc xe ô tô trong vụ việc

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, chiếc xe liên quan vụ việc là ô tô nhãn hiệu Toyota Camry, màu đen, mang biển kiểm soát 30A-433.50.

Quá trình điều tra cho thấy, phương tiện này đã bị thay đổi, đóng lại số khung và số máy. Kết quả giám định xác định số khung nguyên thủy: RL4BH9FK3C6000270; số máy nguyên thủy 1AZ?...5?0?.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe. Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hoặc có thông tin liên quan đến phương tiện trên hoặc chủ động liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Người tiếp nhận, Thiếu tá Nguyễn Văn Kiên – Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại: 0984.320.686

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo, sau 3 tháng kể từ ngày đăng tải thông tin, nếu không có người đến liên hệ làm việc và giải quyết quyền lợi liên quan, chiếc xe sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật

Cơ quan chức năng cảnh báo, vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đặc biệt với phương tiện có giá trị lớn như ô tô. Người dân cần kiểm tra kỹ giấy tờ pháp lý khi mua bán xe. Tránh giao xe hoặc tài sản cho người khác khi chưa có ràng buộc pháp lý rõ ràng.