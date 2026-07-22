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VOV.VN - Chỉ trong ít ngày, Công an các xã Phúc Thọ, Tam Hưng và Hồng Vân (Hà Nội) liên tiếp phát hiện, triệt phá các vụ đánh bạc, cá độ bóng đá World Cup 2026 qua mạng, bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có vụ cá độ với tổng số tiền lên tới hơn 138 triệu đồng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/2.cong-an-ha-noi-triet-pha-loat-vu-ca-do-world-cup-bat-nhieu-doi-tuong-l1.m3u8
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Từ khóa
Công an Hà Nội triệt phá loạt vụ cá độ World Cup, bắt nhiều đối tượng
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2026-07/2.cong-an-ha-noi-triet-pha-loat-vu-ca-do-world-cup-bat-nhieu-doi-tuong-l1.m3u8
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