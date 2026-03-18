Công an Hà Nội truy tìm đối tượng tổ chức cho người ở lại Việt Nam trái phép

Theo thông tin ban đầu, đối tượng bị truy tìm là Phan Mạnh Hồng (sinh năm 1994; trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng). Qua quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định đối tượng có liên quan đến vụ việc tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được nơi ở và tung tích của người này.

Đối tượng Phan Mạnh Hồng

Để phục vụ điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã ra thông báo truy tìm đối tượng Phan Mạnh Hồng, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và phối hợp cung cấp thông tin.

Cơ quan chức năng kêu gọi, bất kỳ ai biết thông tin liên quan đến đối tượng nêu trên cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội qua số điện thoại 0971.649.888 để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.

Việc truy tìm đối tượng nhằm làm rõ hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trên địa bàn Thủ đô.