Công an Hà Nội truy tìm đối tượng tổ chức cho người ở lại Việt Nam trái phép

Thứ Tư, 16:59, 18/03/2026
VOV.VN - Ngày 18/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang tiến hành xác minh tin báo tố giác liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, đồng thời phát thông báo truy tìm đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng bị truy tìm là Phan Mạnh Hồng (sinh năm 1994; trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng). Qua quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định đối tượng có liên quan đến vụ việc tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được nơi ở và tung tích của người này.

cong an ha noi truy tim doi tuong to chuc cho nguoi o lai viet nam trai phep hinh anh 1
Đối tượng Phan Mạnh Hồng

Để phục vụ điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã ra thông báo truy tìm đối tượng Phan Mạnh Hồng, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và phối hợp cung cấp thông tin.

Cơ quan chức năng kêu gọi, bất kỳ ai biết thông tin liên quan đến đối tượng nêu trên cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội qua số điện thoại 0971.649.888 để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.

Việc truy tìm đối tượng nhằm làm rõ hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trên địa bàn Thủ đô.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Hà Nội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép Công an Hà Nội Phan Mạnh Hồng an ninh điều tra vi phạm xuất nhập cảnh
Tin liên quan

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn

VOV.VN - Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang thụ lý, giải quyết đơn tố giác tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 3,2 tỷ đồng.

Truy tìm người phụ nữ lừa đảo mua bán ô tô tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang điều tra đơn tố giác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong giao dịch mua bán ô tô, đồng thời phát thông báo truy tìm đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

