Công an Hải Phòng triệt phá nhóm lừa đảo bán vàng giả

Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam, chuyên lừa bán vàng giả tại nhiều tỉnh thành.

