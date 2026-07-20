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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam, chuyên lừa bán vàng giả tại nhiều tỉnh thành.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_cong-an-hai-phong-triet-pha-nhom-lua-dao-ban-vang-gia.m3u8
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Công an Hải Phòng triệt phá nhóm lừa đảo bán vàng giả
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2026-07/tiktok_cong-an-hai-phong-triet-pha-nhom-lua-dao-ban-vang-gia.m3u8
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