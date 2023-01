Công an Hải Phòng vượt qua thử thách, giữ vững an ninh trật tự trong năm 2022

Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, phức tạp, xuất hiện nhiều yếu tố khó lường mới. Bên cạnh các mối đe dọa an ninh truyền thống, thế giới còn chịu tác động mạnh bởi các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực...hậu quả của dịch Covid-19 tiếp tục tác động đến kinh tế nhiều quốc gia; xung đột giữa Nga và Ukraine làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng hàng hóa…Tình hình đó tác động đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố cảng.

Một số loại tội phạm còn diễn biến phức tạp, như: giết người do nguyên nhân xã hội; cưỡng đoạt tài sản; hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế ngày càng tinh vi; các loại tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy còn phức tạp; tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng vẫn còn xảy ra.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng, Công an thành phố đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, coi trọng công tác nắm tình hình.

Công an Hải phòng triển khai chương trình công tác năm 2023

Triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, các ngày lễ lớn của đất nước, của thành phố, bảo đảm tuyệt đối an toàn các môn thi đấu Seagame 31; lễ hội Hoa phượng đỏ; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành rà soát các đề án, kế hoạch bảo vệ an ninh kinh tế, tham mưu triển khai các giải pháp tập trung bảo vệ an ninh trật tự tại các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong giải quyết khiếu nại tố cáo; chống gây rối an ninh trật tự; chỉ đạo công an các địa phương tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết đối với các vụ việc khiếu kiện phức tạp ngay từ cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự các cuộc cưỡng chế, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; Đã chủ động tham mưu và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ. Công tác quản lý giam giữ và thi hành án được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương và phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an.

Thành phố coi trọng việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; duy trì hoạt động hiệu quả 19 loại mô hình với 532 mô hình (trong đó có 145 mô hình về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, xây dựng mới 102 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc). Triển khai thành công mô hình Công an phường Quán Toan, quận Hồng Bàng là điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; xây dựng Công an xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Công an nhân dân, tập trung thực hiện cải cách hành chính liên quan đến chức năng của lực lượng công an và công tác cải cách hành chính trong nội bộ Công an Hải Phòng.

Thực hiện tốt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, giúp cho việc triển khai các quy định của Luật Cư trú liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên cổng dịch vụ công thành phố.

Công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật tiếp tục được quan tâm, chủ động tháo gỡ khó khăn, tăng cường khai thác tạo nguồn, tiếp nhận, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí, vật tư, phương tiện bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu của các lực lượng.

Thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời tội phạm và các vi phạm về kinh tế, ma túy, môi trường. Kết quả là phạm pháp hình sự giảm hơn 13% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh Covid-19, điều tra khám phá án chung đạt tỷ lệ hơn 83%, bắt giữ, xử lý 1.203 đối tượng, điều tra, xác minh, xử lý 285 vụ việc về kinh tế, 252 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bắt giữ, xử lý 750 vụ với 1.937 đối tượng phạm tội về ma túy, bắt, vận động đầu thú 276 đối tượng truy nã.

Gần đây Công an thành phố chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch HP22 tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp, thực hiện phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn thành phố mang lại niềm tin trong nhân dân.

Cả năm 2022 đã phát hiện bắt giữ 23 nhóm với 263 đối tượng có hành vi tụ tập, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng; 44 vụ với 150 đối tượng vi phạm liên quan đến ma túy; 15 vụ với 24 đối tượng trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; 8 vụ với 51 đối tượng đánh bạc; bắt giữ 10 đối tượng truy nã; phát hiện, xử lý các cơ sở sang chiết, kinh doanh trái phép khí N2O: 16 điểm 41 đối tượng, thu 3.970 bình; phát hiện 720 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm về trật tự an toàn giao thông điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng.

Mới đây, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hoạt động tố chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mang, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch trên 100 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng ở Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.

Qua công tác đấu tranh chuyên án đã xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Duy Khánh ở quận Hải An, TP Hải Phòng. Khánh nhận tài khoản đại lý tại trang “bong88”, sau đó chia thành nhiều tài khoản nhỏ giao cho các đối tượng khác để thực hiện cá độ.

Ngày 2/12/2022, Ban Chuyên án đã chỉ đạo các lực lượng đồng loạt tiến hành triệu tập, bắt giữ 6 đối tượng, bao gồm: Nguyễn Duy Khánh (SN 1998, trú tại Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An); Hoàng Gia Bảo (SN 1994, trú tại Đông Xá, Thành Tô, Hải An); Nguyễn Ngọc Đức (SN 1997, trú tại Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An); Nguyễn Đức Bình (SN 1988, trú tại Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An); Trần Công Huy (SN 1996, trú tại Cát Bi, Hải An, Hải Phòng) và Nguyễn Hữu Thiện (SN 1998, trú tại: chung cư Sunshine City Sài Gòn, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh).

Căn cứ tài liệu điều tra xác định các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, vi phạm quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật hình sự, phòng Cảnh sát hình sự CATP đã khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật, tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm phòng truyền thống của Công an Hải Phòng

Còn rất nhiều chuyên án, nhiều chiến công thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cảng trong năm qua. Với những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác, chiến đấu, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 năm 2022, Công an Hải Phòng đã được tặng Huân chương chiến công hạng nhất của Chủ tịch nước và Cờ thi đua của Bộ Công an.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết: Phát huy thành tích đã đạt được năm 2022, bước sang năm mới 2023, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an TP quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, và Thành ủy, UBND TP Hải Phòng tổ chức triển khai công tác công an năm 2023 theo tinh thần Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 với khẩu hiệu hành động: “Xây dựng Công an thành phố Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, toàn lực lượng Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xác định tình hình an ninh trật tự sẽ còn tiềm ẩn phức tạp, công tác đấu tranh với một số loại tội phạm như, tội phạm sử dụng công nghệ cao trong kỷ nguyên số, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm về môi trường, ma túy, tội phạm hoạt động theo băng ổ nhóm… sẽ còn đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập trung tăng cường cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu và Công an xã; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động công tác, chiến đấu.

Lãnh đạo Công an TP thành phố sẽ chỉ đạo tổng kết rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tiếp tục triển khai các đề án về công tác tổ chức cán bộ, chuẩn hóa các phương pháp, chế độ, quy trình làm việc, phát huy vai trò người đứng đầu để nâng cao chất lượng công tác, chiến đấu của các cấp công an, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác, bảo đảm tốt an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân thành phố Cảng./.