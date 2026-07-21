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VOV.VN - Trưa 19/7, người dân đi làm rẫy tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Hiệp phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 60 tuổi trong tình trạng đã phân hủy nên trình báo cơ quan công an. Nạn nhân được xác định là ông C (sinh năm 1962, trú xã Suối Hiệp).
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Công an, bắt giữ, nghi phạm, giết người
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-cong-an-khanh-hoa-bat-giu-nghi-pham-giet-nguoi-sau-4-gio-truy-xet.m3u8
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2026-07/tiktok-cong-an-khanh-hoa-bat-giu-nghi-pham-giet-nguoi-sau-4-gio-truy-xet.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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