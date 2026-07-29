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Tóm tắt
VOV.VN - Công an tỉnh Ninh Bình vào cuộc xác minh vụ đăng tải clip phản cảm diễn lại một cảnh trong chương trình "Sao sáng dẫn đường - Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ", gây bức xúc dư luận.
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https://vid.vov.vn/2026-07/1.cong-an-lam-viec-voi-3-thanh-nien-cot-nha-chuong-trinh-sao-sang-dan-duong.m3u8
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Từ khóa
Công an làm việc với 3 thanh niên cợt nhả chương trình “Sao sáng dẫn đường”
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2026-07/1.cong-an-lam-viec-voi-3-thanh-nien-cot-nha-chuong-trinh-sao-sang-dan-duong.m3u8
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