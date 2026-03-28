Công an Phú Thọ khởi tố vụ án buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ

Thứ Bảy, 13:29, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đường dây buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ từ nước ngoài vào Việt Nam, thu giữ số lượng lớn tang vật là hàng cấm.

Trước đó, ngày 1/3/2026, Công an xã Bình Phú phát hiện tại khu vực trạm trộn bê tông thuộc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tuấn (xã Bình Phú) một nhóm đối tượng đang bốc dỡ, vận chuyển các thùng hàng nghi chứa pháo hoa nổ từ xe ô tô tải sang xe ô tô con.

cong an phu tho khoi to vu an buon ban, van chuyen gan 2 tan phao hoa no hinh anh 1
Hình ảnh phượng tiện vận chuyển pháo hoa và pháo hoa nổ. Ảnh CAPT.

Tiến hành kiểm tra tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 126 thùng hàng. Lợi dụng đêm tối, đối tượng Nguyễn Trọng Dũng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Kết luận giám định xác định, toàn bộ 126 thùng hàng chứa 751 khối hộp pháo hoa nổ, với tổng khối lượng 1.983 kg, thuộc danh mục hàng cấm theo quy định của pháp luật. Tang vật cùng các đối tượng liên quan sau đó được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 1/2026, các đối tượng đã cấu kết, mua pháo hoa nổ từ nước ngoài đưa vào Việt Nam để cất giấu, vận chuyển và tiêu thụ trái phép.

cong an phu tho khoi to vu an buon ban, van chuyen gan 2 tan phao hoa no hinh anh 2
Các đối tượng Nguyễn Thành Luân; Lê Xuân Thịnh và Lê Công Sáu theo thứ tự từ trái sang phải. Ảnh CAPT.

Mở rộng điều tra, ngày 2/3/2026, các đối tượng Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Kiên Quyết và Đào Thanh Tuấn đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với: Đào Thanh Tuấn (SN 1980, trú tại xã Dân Chủ) về tội “Buôn bán hàng cấm”; Nguyễn Trọng Dũng (SN 1984), Nguyễn Kiên Quyết (SN 1982), Lê Xuân Thịnh (SN 1983), Nguyễn Thành Luân (SN 1986) cùng trú tại xã Bình Phú về tội “Tàng trữ, buôn bán hàng cấm”; Lê Công Sáu (SN 1989, trú tại xã Bình Phú) về tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
Tin liên quan

Công an thông tin chính thức vụ bắt gần 10kg pháo hoa nổ tại BVĐK Vĩnh Phúc
Công an thông tin chính thức vụ bắt gần 10kg pháo hoa nổ tại BVĐK Vĩnh Phúc

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa có thông tin chính thức gửi Sở Y tế Phú Thọ về vụ bắt giữ gần 10kg pháo hoa nổ tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, làm rõ đối tượng vi phạm và trách nhiệm của các bên liên quan.

Phát hiện gần 10kg pháo hoa nổ được cất giấu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc
Phát hiện gần 10kg pháo hoa nổ được cất giấu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

VOV.VN - Một nhân viên Khoa dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc bị bắt quả tang khi tàng trữ gần 10kg pháo hoa nổ ngay trong khuôn viên bệnh viện. Vụ việc đang gây nhiều tranh cãi khi có mâu thuẫn giữa thông tin từ cơ quan công an và báo cáo của lãnh đạo bệnh viện, cần tiếp tục được làm rõ trách nhiệm liên quan.

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1 tấn pháo hoa nổ qua biên giới
Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1 tấn pháo hoa nổ qua biên giới

VOV.VN - Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án A1-126.2P, lực lượng Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ một đối tượng người Lào vận chuyển số lượng lớn pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

