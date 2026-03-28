Công an Phú Thọ khởi tố vụ án buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ

Trước đó, ngày 1/3/2026, Công an xã Bình Phú phát hiện tại khu vực trạm trộn bê tông thuộc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tuấn (xã Bình Phú) một nhóm đối tượng đang bốc dỡ, vận chuyển các thùng hàng nghi chứa pháo hoa nổ từ xe ô tô tải sang xe ô tô con.

Hình ảnh phượng tiện vận chuyển pháo hoa và pháo hoa nổ. Ảnh CAPT.

Tiến hành kiểm tra tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 126 thùng hàng. Lợi dụng đêm tối, đối tượng Nguyễn Trọng Dũng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Kết luận giám định xác định, toàn bộ 126 thùng hàng chứa 751 khối hộp pháo hoa nổ, với tổng khối lượng 1.983 kg, thuộc danh mục hàng cấm theo quy định của pháp luật. Tang vật cùng các đối tượng liên quan sau đó được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 1/2026, các đối tượng đã cấu kết, mua pháo hoa nổ từ nước ngoài đưa vào Việt Nam để cất giấu, vận chuyển và tiêu thụ trái phép.

Các đối tượng Nguyễn Thành Luân; Lê Xuân Thịnh và Lê Công Sáu theo thứ tự từ trái sang phải. Ảnh CAPT.

Mở rộng điều tra, ngày 2/3/2026, các đối tượng Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Kiên Quyết và Đào Thanh Tuấn đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với: Đào Thanh Tuấn (SN 1980, trú tại xã Dân Chủ) về tội “Buôn bán hàng cấm”; Nguyễn Trọng Dũng (SN 1984), Nguyễn Kiên Quyết (SN 1982), Lê Xuân Thịnh (SN 1983), Nguyễn Thành Luân (SN 1986) cùng trú tại xã Bình Phú về tội “Tàng trữ, buôn bán hàng cấm”; Lê Công Sáu (SN 1989, trú tại xã Bình Phú) về tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.