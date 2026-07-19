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Tóm tắt
VOV.VN - Dựng vỏ bọc doanh nghiệp, lập hệ sinh thái khởi nghiệp, quảng bá đồng tiền số CVX có thể tăng giá gấp hàng chục, hàng trăm lần, đường dây do Lê Trung Hiếu cầm đầu đã lôi kéo hơn 3.000 người đầu tư, chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng trước khi bị Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá.
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tiền ảo CVX, Công an Thái Nguyên, Lê Trung Hiếu, CANVANEX, lừa đảo tiền ảo, đa cấp, Blockchain, chiếm đoạt 100 tỷ đồng
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/vach-tran-duong-day.m3u8
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Từ khóa
tiền ảo CVX, Công an Thái Nguyên, Lê Trung Hiếu, CANVANEX, lừa đảo tiền ảo, đa cấp, Blockchain, chiếm đoạt 100 tỷ đồng
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2026-07/vach-tran-duong-day.m3u8
Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
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