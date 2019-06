Công an thành phố Đà Lạt thu giữ nhiều đặc sản không rõ nguồn gốc

Hôm nay (11/6), Đội Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh đặc sản tại thành phố Đà Lạt sử dụng "cò" để chèo kéo khách du lịch, thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra các sản phẩm đặc sản.

Sau khi nhận tin báo, tại Vườn hoa thành phố có một số đối tượng đang chèo kéo khách du lịch mua hàng hóa. Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành bắt, thu giữ hai xe máy và yêu cầu hai đối tượng gồm: Nguyễn An (SN 1992, ở Tuy Hòa, Phú Yên) và Văn Tiến Quang (SN 1989, ở Phan Rang, Ninh Thuận) về cơ quan Công an làm việc. Qua xác minh, An khai đang làm cho cơ sở kinh doanh mứt Thành Trung (địa chỉ 436, Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt), còn Quang đang làm cho cở sở kinh doanh mứt Thùy Trang (địa chỉ 32, Nguyên Tử Lực, phường 8).

Tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh mứt Thành Trung, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng ngâm dâu tây, dâu tằm, lên men nha đam chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hàng trăm sản phẩm bày bán gồm mứt hoa hồng, xí muội, chanh non sấy không có hóa đơn, chứng từ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ hàng trăm sản phẩm không rõ nguồn gốc để xử lý. Tại cở sở kinh doanh mứt Thùy Trang khi thấy lực lượng chức năng liền đóng cửa né tránh.

Trung tá Phạm Văn Huấn-Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát Kinh tế-Công an thành phố Đà lạt cho biết, đơn vị sẽ tiến hành xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm: “Đối với các hàng hóa kiểm tra tại cơ sở kinh doanh mà không có hóa đơn, chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng, chúng tôi sẽ tiến hành tịch thu tiêu hủy theo Nghị định 158. Nếu tiếp tục vi phạm, chúng tôi kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố rút giấy phép kinh doanh”.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành kiểm tra thu giữ, tiêu hủy hàng trăm sản phẩm đặc sản không có nguồn gốc, xuất xứ và xử phạt hành chính các cơ sở kinh doanh vi phạm hơn 32 triệu đồng./.