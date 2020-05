Công an tỉnh Nghệ An triệt phá 2 chuyên án ma túy trong 1 ngày

Sáng 8/5, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa liên tiếp đấu tranh, triệt phá thành công 2 chuyên án ma tuý lớn, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 4 kg ma tuý dạng ketamine, 1 kg ma tuý đá và 6.000 viên ma tuý tổng hợp.

Đối tượng Lê Thành Vinh cùng tang vật. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 5/5, tại Trạm thu phí cầu Bến Thuỷ 1 thuộc phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh, lực lượng Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An phá thành công 1 chuyên án, bắt giữ đối tượng Lê Thành Vinh (sinh năm 1976), trú tại xóm Ngũ Phúc, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Khám xét tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ tang vật gồm: 4 kg ma túy dạng ketamine, 1 xe máy mang Biển kiểm soát: 37K1 – 869.52 và 1 điện thoại di động.

2 đối tượng Quang và Thành cùng số tang vật. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Trước đó, khoảng 9h30’ cùng ngày, tại khối 14, phường Bến Thuỷ, Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã bắt giữ Bùi Văn Thành (sinh năm 1983), trú tại tiểu khu 5, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và Nguyễn Nhật Quang (sinh 1993), trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Thu giữ ngay tại hiện trường 1 túi vải màu đen, bên trong chứa 6.000 viên ma tuý tổng hợp (hồng phiến) và 1 kg ma tuý đá.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng 2 chuyên án trên./.