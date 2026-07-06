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VOV.VN - Ngày 6/7, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì họp báo, thông tin về tiến độ điều tra vụ việc liên quan đến kết quả thi THPT của tỉnh.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_cong_an_tinh_tuyen_quang_thong_tin_ve_tien_do_dieu_tra_vu_diem_10_mon_toan.m3u8
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Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về tiến độ điều tra vụ "điểm 10 môn Toán"
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2026-07/tiktok_cong_an_tinh_tuyen_quang_thong_tin_ve_tien_do_dieu_tra_vu_diem_10_mon_toan.m3u8
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