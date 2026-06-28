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VOV.VN - Mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ, Công an TP.HCM khởi tố 51 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Metaland.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_cong_an_tp.hcm_khoi_to_them_51_ke_lua_dao_hop_dong_ky_nghi.m3u8
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Công an TP.HCM khởi tố thêm 51 kẻ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ
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2026-06/tiktok_cong_an_tp.hcm_khoi_to_them_51_ke_lua_dao_hop_dong_ky_nghi.m3u8
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