Công an TPHCM mở cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2020

Để bảo đảm cho người dân vui chơi, đi lại được an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tối 3/1, Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đồng loạt ra quân mở cao điểm tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội.

Cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động kiểm tra hành chính khi phát hiện vi phạm

Theo đó, các đơn vị của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt PC08, Công an TPHCM sẽ duy trì việc tuần tra, kiểm soát công khai 24/24h kết hợp tuần tra kiểm soát hóa trang tại các tuyến đường và khu vực trọng điểm có các nhà hàng, quán ăn, cửa hàng kinh doanh rượu, bia, các “điểm đen” về tai nạn giao thông, nhất là các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn; chủ động có kế hoạch phối hợp Công an 24 quận, huyện, Cảnh sát Cơ động, Thanh niên xung phong, Dân quân tại địa phương… tiến hành tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có các lỗi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.



Lực lượng 363 kết hợp với lực lượng hóa trang tuần tra địa bàn

Cũng trong dịp cao điểm này, Công an TPHCM tiếp tục duy trì hoạt động các Tổ Công tác 363 để quán xuyến địa bàn, tăng cuờng sự hiện diện trên các tuyến, khu vực địa bàn trọng điểm.

Từ nay cho đến hết Tết Nguyên đán, sau 23 giờ mỗi ngày, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành kiểm tra hành chính, trấn áp tội phạm đường phố, ngăn chặn tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng để kéo giảm tai nạn giao thông và đảm bảo cho người dân vui xuân đón tết an toàn ./.