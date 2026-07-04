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VOV.VN - Sau khi kết quả môn Toán của Trường THPT chuyên Tuyên Quang với điểm trung bình 9,58 và gần 150 bài thi đạt điểm 10 thu hút sự quan tâm của dư luận, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang phối hợp với ngành giáo dục và các cơ quan liên quan rà soát, xác minh toàn diện các thông tin liên quan.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_cong_an_tuyen_quang_vao_cuoc_xac_minh_vu_diem_thi_toan_co_gan_150_diem_10.m3u8
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Công an Tuyên Quang vào cuộc xác minh vụ điểm thi Toán có gần 150 điểm 10
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2026-07/tiktok_cong_an_tuyen_quang_vao_cuoc_xac_minh_vu_diem_thi_toan_co_gan_150_diem_10.m3u8
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