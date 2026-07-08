Công an vào cuộc vụ người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông

Tóm tắt

VOV.VN - Chiều 7/7, liên quan vụ người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông tại phường Phú Lợi (TP.HCM), lãnh đạo UBND phường cho biết công an đã xác định được danh tính người này và mời làm việc để xác minh, xử lý theo quy định.

