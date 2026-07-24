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VOV.VN - Lực lượng chức năng Việt Nam và Lào vừa phối hợp bắt giữ, triệt phá ổ lừa đảo hàng chục đối tượng với phương thức lừa đảo trực tuyến, nhắm vào các phụ huynh học sinh.
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https://vid.vov.vn/2026-07/2.cong-an-viet-nam-va-lao-triet-pha-o-lua-dao-hon-1.000-bi-hai-o-tinh-bokeo.m3u8
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Công an Việt Nam và Lào triệt phá ổ lừa đảo hơn 1.000 bị hại ở tỉnh Bokeo
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2026-07/2.cong-an-viet-nam-va-lao-triet-pha-o-lua-dao-hon-1.000-bi-hai-o-tinh-bokeo.m3u8
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