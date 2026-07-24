Công an Việt Nam và Lào triệt phá ổ lừa đảo hơn 1.000 bị hại ở tỉnh Bokeo

Tóm tắt

VOV.VN - Lực lượng chức năng Việt Nam và Lào vừa phối hợp bắt giữ, triệt phá ổ lừa đảo hàng chục đối tượng với phương thức lừa đảo trực tuyến, nhắm vào các phụ huynh học sinh.

