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Công an xác minh clip cụ bà ở Nghệ An bị chồng đánh đập

Chủ Nhật, 22:08, 20/09/2026
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VOV.VN - Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cụ ông dùng vật giống dép đánh liên tiếp vào phần đầu cụ bà ở xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An. Chính quyền địa phương và công an xã đang xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Ngày 20/9, chính quyền xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An cho biết đã nắm bắt thông tin, phối hợp với công an xã trực tiếp làm việc, xác minh vụ việc liên quan đoạn video đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

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Hình ảnh cụ bà bị đánh lan truyền trên mạng xã hội

Theo thông tin ban đầu, hai người xuất hiện trong clip được xác định ông H. và bà D. là vợ chồng, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Bích Hào.

Đoạn video ghi lại cảnh bà D. nằm trên nền gạch liên lục van xin nhưng vẫn bị ông H. dùng vật giống dép đánh nhiều lần vào phần đầu. Hình ảnh sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận, khiến nhiều người bức xúc hành động bạo lực của cụ ông, đồng thời bày tỏ sự thương cảm cụ bà và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Theo thông tin từ địa phương và người dân, vợ chồng ông H., bà D. không có con ruột, trước đây có nhận con nuôi và hiện đã có cháu. Trong quá trình sinh sống, gia đình phát sinh nhiều bất hoà.

Trước đó, thôn và lực lượng an ninh cơ sở đã nhiều lần đến nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, hòa giải nhằm ổn định cuộc sống.

Hiện chính quyền xã Bích Hào và công an xã đang tiếp tục xác minh cụ thể các thông tin liên quan để có hướng xử lý phù hợp theo quy định, bảo đảm an ninh, trật tự và quyền lợi chính đáng của những người liên quan.

 

Bá Thăng/VOV.VN
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