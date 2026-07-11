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VOV.VN - Ngày 10/7, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết, đã chỉ đạo Công an phường xác minh, làm rõ vụ nhóm tài xế xe điện du lịch xảy ra cự cãi trong quá trình đón khách du lịch, lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_4.cong-an-xac-minh-vu-tai-xe-xe-dien-du-lich-gay-go-khi-don-du-khach-o-quy-nhon.m3u8
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Từ khóa
Công an xác minh vụ tài xế xe điện du lịch gây gổ khi đón du khách ở Quy Nhơn
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2026-07/tiktok_4.cong-an-xac-minh-vu-tai-xe-xe-dien-du-lich-gay-go-khi-don-du-khach-o-quy-nhon.m3u8
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