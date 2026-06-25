Công an yêu cầu người hành hung thai phụ tại cửa hàng hoa quả ra trình diện

Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan công an đang vận động gia đình yêu cầu gã đàn ông hành hung dã man thai phụ tại cửa hàng hoa quả ở phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng ra trình diện.

