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VOV.VN - Cơ quan công an đang vận động gia đình yêu cầu gã đàn ông hành hung dã man thai phụ tại cửa hàng hoa quả ở phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng ra trình diện.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_cong_an_yeu_cau_nguoi_hanh_hung_thai_phu_tai_cua_hang_hoa_qua_ra_trinh_dien.m3u8
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Công an yêu cầu người hành hung thai phụ tại cửa hàng hoa quả ra trình diện
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2026-06/tiktok_cong_an_yeu_cau_nguoi_hanh_hung_thai_phu_tai_cua_hang_hoa_qua_ra_trinh_dien.m3u8
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