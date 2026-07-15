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VOV.VN - Công an phường Hoàng Mai (Nghệ An) phối hợp với Agribank Chi nhánh Hoàng Mai kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại, giúp một cụ bà không bị các đối tượng chiếm đoạt 250 triệu đồng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_cu-ba-o-nghe-an-suyt-mat-250-trieu-dong-sau-cuoc-goi-de-doa.m3u8
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Từ khóa
Cụ bà ở Nghệ An suýt mất 250 triệu đồng sau cuộc gọi đe dọa
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2026-07/tiktok_cu-ba-o-nghe-an-suyt-mat-250-trieu-dong-sau-cuoc-goi-de-doa.m3u8
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