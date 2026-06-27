Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang phát thông báo khẩn trương truy tìm bị hại trong vụ án hình sự lừa dối khách hàng liên quan đến nhãn hiệu giả mạo "Đông y gia truyền Cụ Tòng" và "Thuốc dạ dày Cụ Tòng".