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VOV.VN - Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang phát thông báo khẩn trương truy tìm bị hại trong vụ án hình sự lừa dối khách hàng liên quan đến nhãn hiệu giả mạo "Đông y gia truyền Cụ Tòng" và "Thuốc dạ dày Cụ Tòng".
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cú lừa, đông y, dược liệu, Tuyên Quang, bị hại, hình sự, giả mạo, nhãn hiệu
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_cu_lua_tram_ty_phia_sau_mac_thuoc_dong_y_bam_chat_tu_rac_duoc_lieu.m3u8
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2026-06/tiktok_cu_lua_tram_ty_phia_sau_mac_thuoc_dong_y_bam_chat_tu_rac_duoc_lieu.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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