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Cụ ông tỉnh táo trước thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo

Thứ Năm, 19:14, 24/09/2026
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VOV.VN - Nhận điện thoại từ người lạ xưng công an, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để phục vụ việc “xác minh” vụ ma túy và khoản vay 6 tỷ đồng, cụ ông tỉnh táo đến công an trình báo và được hỗ trợ kịp thời trước thủ đoạn lừa đảo.

Công an xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời hỗ trợ một người dân nhận diện thủ đoạn giả danh cán bộ công an, ngăn chặn nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ông N.N.N. (SN 1950, trú thôn Trung Thịnh, xã Hương Khê) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Đối tượng này đã giả danh công an, tự xưng là Nguyễn Thị Trang, cán bộ Công an xã Hương Khê, thông báo ông N. có liên quan đến một đường dây ma túy và khoản vay 6 tỷ đồng. Người này yêu cầu ông N. cung cấp thông tin cá nhân, tài sản và tài khoản ngân hàng để phục vụ việc “xác minh”.

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Công an xã Hương Khê kịp thời hỗ trợ ông N.N.N. ngăn chặn vụ lừa đảo. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Nhận thấy nội dung cuộc gọi có nhiều dấu hiệu bất thường, đồng thời nhớ lại các thông tin cảnh báo của lực lượng công an về thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và trên không gian mạng, ông N. đã đến Công an xã Hương Khê trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Khê đã giải thích, giúp ông N. nhận diện thủ đoạn giả danh cán bộ công an nhằm tạo tâm lý hoang mang, thúc ép người dân làm theo yêu cầu của đối tượng.

Lực lượng công an hướng dẫn ông N. không tiếp tục liên lạc, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và tuyệt đối không chuyển tiền. Nhờ phát hiện, xử lý kịp thời, vụ việc không gây thiệt hại về tài sản.

Bá Thăng/VOV.VN
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