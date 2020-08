Cướp tấn công phòng khám, siết cổ bác sỹ cướp tài sản

Công an tỉnh Long An cho biết, đến chiều nay (15/8), Công an huyện Bến Lức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Long An hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường vụ việc một phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn bị cướp tấn công khiến 1 người bị thương.

Hiện trường vụ việc

Theo lời khai ban đầu của nạn nhân là bác sỹ Phạm Thị Ngọc Linh (40 tuổi), đang công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức, khoảng 1h sáng cùng ngày, trong lúc khóa cửa phòng khám bệnh ngoài giờ trên đường tỉnh 832, ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức thì bất ngờ xuất hiện nhóm đối tượng lạ mặt cầm hung khí, đập khung chắn gió cửa trước rồi vào bên trong.

Lúc này, phòng khám chỉ còn một mình bác sỹ Linh nên nạn nhân đã bị nhóm đối tượng khống chế, đe dọa sau đó siết cổ, trói vào góc giường, không cho tri hô.

Nhóm đối tượng lấy 1 điện thoại di động, khoảng 10 triệu, lột lấy nhiều nữ trang cá nhân (chưa xác định rõ trọng lượng).

Lo sợ chúng sát hại, bác sĩ Linh giả vờ ngất xỉu.

Sau khi tìm kiếm, không lấy thêm được tài sản gì nữa, thì đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Phòng khám ngoài giờ của bác sĩ Linh cặp ĐT 832



Gần sáng nghe hộ kinh doanh liền kề mở cửa, bác sĩ Linh dùng chân đạp mạnh vào thành giường và nhờ người dân đến giải cứu.

Hiện công an địa phương đã lấy lời khai, thu thập chứng cứ, trích xuất hệ thống camera an ninh tuyến đường tỉnh 832 để khẩn trương điều tra, truy xét vụ cướp./