Tóm tắt

VOV.VN - Ông Phan Đoàn Thái, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận (cũ) lĩnh án 15 năm tù vì tội “Nhận hối lộ” trong vụ án liên quan Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).

