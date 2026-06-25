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Tóm tắt
VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện nhiều tài khoản facebook tham gia tương tác, bình luận các nội dung tiêu cực, xuyên tạc trên các trang mạng phản động như “Lê Trung Khoa”, “Nguyễn Văn Đài” trong thời gian từ năm 2020 đến nay.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_da_nang_xu_ly_hon_100_nguoi_tuong_tac_tren_cac_trang_facebook_phan_dong.m3u8
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Từ khóa
Đà Nẵng xử lý hơn 100 người tương tác trên các trang Facebook phản động
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2026-06/tiktok_da_nang_xu_ly_hon_100_nguoi_tuong_tac_tren_cac_trang_facebook_phan_dong.m3u8
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