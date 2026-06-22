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VOV.VN - Ngày 21/6, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ án mạng khiến một bé gái 12 tuổi tử vong xảy ra tại xã Pơng Drang.
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Công an, điều tra, án mạng, tử vong, sát hại
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_dak_lak_bat_thanh_nien_sat_hai_be_gai_12_tuoi_giau_thi_the_duoi_gieng.m3u8
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2026-06/tiktok_dak_lak_bat_thanh_nien_sat_hai_be_gai_12_tuoi_giau_thi_the_duoi_gieng.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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